الأمن الروسي يعتقل ممولاً لـ”داعش” الإرهابي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم اعتقال مواطن روسي ينتمي إلى خلية سرية متورطة بجمع وتحويل أموال تعادل نحو 400 ألف دولار إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن مكتب العلاقات العامة في الجهاز قوله في بيان: خلال عمليات البحث والتحري التي أجريت بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية كشف الأمن الفيدرالي عن مخططات وآليات لتمويل الإرهابيين تم من خلالها جمع وتحويل أكثر من 25 مليون روبل لحسابهم.

وذكر البيان أن عملية دهم وتفتيش جرت لمنزل الشخص المذكور في ضواحي موسكو وصودرت لديه وسائل اتصال ودفع إضافةً إلى مواد ووثائق أخرى تثبت تورطه في نشاطات مخالفة للقانون، لافتاً إلى أنه تم رفع قضية جنائية بتهمة دعم الإرهاب بحقه.

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