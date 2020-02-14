الأسير المحرر صدقي المقت: معاركنا مع الإرهاب هي جبهة من النضال والمقاومة ضد الكيان الصهيوني ومرتزقته من التكفيريين والخونة الذين باعوا وطنهم مقابل حفنة من الدولارات لتحقيق أهداف المخطط الصهيوأمريكي في منطقتنا

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 20 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 14 شباط 2020
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أهلنا في القنيطرة والجولان المحتل يحيون ذكرى الإضراب الشامل ضد قرار الضم الباطل
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية
العدوان السعودي يواصل قصف الأحياء السكنية في اليمن
البنتاغون يخصص 3.8 مليارات دولار إضافية لجدار ترامب
الاحتلال يقتحم الأقصى ويعتقل فلسطينياً
دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وأسقطت عدداً منها
الجعفري: سورية ترفض محاولة تسخير آليات الأمم المتحدة لتصبح أداة ضغط على دول بعينها
سفير كوريا الديمقراطية بدمشق: نقف بثبات إلى جانب سورية
إصابة عناصر أمنية عراقية في هجوم بقنابل يدوية وسط بغداد
موسكو: "صفقة القرن" لا يمكن أن تشكل أساساً لحل القضية الفلسطينية
بلومبيرغ: ترامب عديم الكفاءة والأمريكيون يسخرون منه
موسكو: لغة الإنذارات لن تساعد بتسوية الأزمة في ليبيا
مظاهرة احتجاجية في غزة تنديداً بـ "صفقة القرن"
الشيوخ الأمريكي يقر بتقييد قدرة ترامب في شن حرب على إيران
استهداف قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات أمريكية بصاروخ في شمال العراق