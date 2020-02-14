آخر تحديث: 2020-02-14 12:58:02
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الأسير المحرر صدقي المقت: معاركنا مع الإرهاب هي جبهة من النضال والمقاومة ضد الكيان الصهيوني ومرتزقته من التكفيريين والخونة الذين باعوا وطنهم مقابل حفنة من الدولارات لتحقيق أهداف المخطط الصهيوأمريكي في منطقتنا

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