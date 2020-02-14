يوفنتوس يقتنص تعادلاً بطعم الفوز من ميلان

اقتنص يوفنتوس تعادلاً بطعم الفوز 1-1 من ملعب مضيفه ميلان في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.

وتقدّم ميلان بهدف للاعبه الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة 62، قبل أن يضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه تيو هيرنانديز في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني.

واستفاد يوفنتوس من النقص العددي في صفوف منافسه، وأحرز نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة جزاء.

وبات يكفي يوفنتوس التعادل السلبي في لقاء العودة الذي سيقام بملعبه في الرابع من آذار المقبل من أجل خوض المباراة النهائية للبطولة.

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