الذهب يتراجع عن ذروة أسبوع

تراجع الذهب من ذروة ما يزيد عن أسبوع، اليوم، في الوقت الذي تنامي فيه الإقبال على الأسهم بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية لتخفيف أضرار تفشي فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1575.35 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الرابع من شباط عند 1577.89 دولار في وقت سابق من الجلسة، وأما العقود الأمريكية الآجلة للذهب استقرت عند 1578.50 دولار، وذلك بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وربح المعدن النفيس نحو 0.3 في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2433.36 دولار للأوقية ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

وربحت الفضة 0.3 في المئة إلى 17.68 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 969.28 دولار.

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