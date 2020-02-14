العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وجاء في بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني: أن طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية في مناطق الجنوب وحلقت بكثافة فوق مناطق مرجعيون وحاصبيا على علو منخفض.

وأضاف البيان: إن زورقين حربيين إسرائيليين معاديين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، وتتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية، ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.

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