سوسيداد يفوز على ميرانديس في كأس إسبانيا

تغلّب ريال سوسيداد على ضيفه ميرانديس المنتمي للدرجة الثانية بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب الدور قبل النهائي ليخطو خطوة نحو التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بكرة القدم لأول مرة في 32 عاماً.

افتتح ميكيل أويارزابال لاعب منتخب إسبانيا التسجيل للفريق الضيف في الدقيقة التاسعة لكن ميرانديس الذي أخرج ثلاثة فرق تنافس في الدرجة الأولى في طريقه إلى قبل النهائي أدرك التعادل عبر البرازيلي ماتيوس رودريغيز قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفقد النرويجي مارتن أوديغارد لاعب وسط سوسيداد الكرة في الهجمة التي أدرك فيها التعادل لكنه عوض الأمر بعد ذلك بثلاث دقائق بإعادة التقدم للفريق الضيف.

ويخوض ميرانديس الذي أخرج سيلتا فيغو وأشبيلية وفياريال مباراة الإياب الشهر المقبل على ملعبه.

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