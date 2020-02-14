البنتاغون يخصص 3.8 مليارات دولار إضافية لجدار ترامب

تتجه وزارة الدفاع الأميركية إلى التخلي عن شراء مقاتلات من طراز أف35 وطائرات من دون طيار من أجل توفير مبلغ 3.8 مليارات دولار إضافية لصالح الجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنجاز بنائه على طول الحدود مع المكسيك.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول عن الملف في البنتاغون بوب ساليس قوله: إن وزير الدفاع مارك إسبر قرر تشييد 285 كيلومتراً من الجدار قرب سان دييغو والسانترو ويوما والباسو ودلريو، مضيفاً: إن إسبر سمح باستخدام ما يقرب من 3.8 مليارات دولار لتلبية طلب وزارة الأمن الداخلي.

وحسب وثائق مرسلة سابقاً إلى الكونغرس يوضح البنتاغون أن هذه الأموال سيجري تأمين ما يوازي 2.2 مليار منها من مخصصات بموازنته لعام 2020 كانت مرصودة لشراء معدات للقوات الجوية والبحرية، وسيتم تأمين بقية المبلغ من أموال مخصصة أصلا لعمليات الجيش الأميركي الخارجية.

ويعني هذا الإعلان ارتفاع الأموال التي حولتها وزارة الدفاع للجدار الذي تعهد ترامب بتشييده من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية إلى ما يقدر بـ 9.9 مليارات دولار.

يشار إلى أن بناء الجدار على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة مع المكسيك واجه عراقيل قضائية عدة وأعلن ترامب العام الفائت حالة طوارئ وطنية لتمويل الجدار من موازنة البنتاغون بعدما رفض مجلس النواب منحه كامل المبلغ الذي يطالب به لبنائه.

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