دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وأسقطت عدداً منها

نشر قبل 2 ساعة

مصدر عسكري: في تمام الساعة 23،45 من يوم الخميس الواقع في 13-2-2020م. تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها