إصابة عناصر أمنية عراقية في هجوم بقنابل يدوية وسط بغداد

أصيب عدد من عناصر القوات الأمنية العراقية جراء هجوم بقنابل يدوية خلال مظاهرات في ساحتي الخلاني والتحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن قيادة عمليات بغداد قولها اليوم في بيان إن “القوات الأمنية المكلفة حماية المتظاهرين قرب حاجز ساحتي الخلاني والتحرير تعرضت وفي تطور خطير إلى الرمي بثلاث رمانات هجومية من جهة المتظاهرين ما أدى الى جرح عدد من قواتنا الأمنية” مبينة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وتشهد العاصمة العراقية مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد بينما حذرت الحكومة العراقية مراراً من أن البعض من المتظاهرين اتخذ المظاهرات الاحتجاجية درعاً بشرية لأغراض التخريب موضحة أن حرق المنازل وتعطيل قطاعات التعليم والصحة لا يمكن أن تحسب على حق التظاهر السلمي تحت أي ظرف.

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