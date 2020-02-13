حالة الطرق العامة بسبب الأحوال الجوية

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والحسكة غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد.

وأوضحت الإدارة في نشرتها المسائية اليوم أن طريق عسال الورد الجبة في منطقة يبرود وطريق حوش عرب رنكوس في منطقة التل وطريق بقعسم عرنة في منطقة قطنا وطريق معلولا جبعدين في منطقة القطيفة جميعها سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وكثافة الضباب.

وفي محافظة حمص.. طريق شين ضهر القصير غير سالك بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة حماة طريق الغاب القرندح عين الكروم وطريق شطحة جوبة برغال وطريق جورين صلنفة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد وطريق نهر البارد بيت ياشوط سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي منطقة مصياف طريق مصياف القدموس ومصياف عين حلاقيم سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق مصياف الشيحة وطريق مصياف دير ماما الحيلونة طير جبة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة اللاذقية طريق جوبة برغال الشعرة الغاب سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وطريق اللاذقية كسب النقطة 45 غير سالك بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة طرطوس طريق مشتى الحلو البطار وطريق مشتى الحلو وادي الفيوس سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد وكذلك طريق ناحية دوير رسلان قرية حلاقيم عين الدهب.

وفي محافظة الحسكة طريق القامشلي المالكية وطريق القامشلى عامودا غير سالكين بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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