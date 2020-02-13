آخر تحديث: 2020-02-14 00:10:48
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أنباء عن أن الصواريخ المعادية جاءت من فوق الجولان السوري المحتل
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أنباء عن إسقاط عدد من الأهداف المعادية
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الصوت الذي سمع في منطقة كفرسوسة بدمشق ناجم عن انفجار قنبلة صوتية تسببت بأضرار مادية بسيطة

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