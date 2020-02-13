الصوت الذي سمع في منطقة كفرسوسة بدمشق ناجم عن انفجار قنبلة صوتية تسببت بأضرار مادية بسيطة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 20 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 13 شباط 2020
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أنباء عن أن الصواريخ المعادية جاءت من فوق الجولان السوري المحتل
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إصابة عناصر أمنية عراقية في هجوم بقنابل يدوية وسط بغداد
موسكو: "صفقة القرن" لا يمكن أن تشكل أساساً لحل القضية الفلسطينية
موسكو: لغة الإنذارات لن تساعد بتسوية الأزمة في ليبيا
الشيوخ الأمريكي يقر بتقييد قدرة ترامب في شن حرب على إيران
استهداف قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات أمريكية بصاروخ في شمال العراق
مؤتمر القدس لشباب فلسطين: التمسك بالمقاومة والرفض القاطع لـ "صفقة القرن"
مقتل مرتزقة للعدوان السعودي في عسير
برلماني وخبيران روسيان: الجانب التركي لا يلتزم بتعهداته وفق اتفاقات سوتشي
بوتين يحث على مشاركة الشعب الروسي في تبني التعديلات على الدستور
حداد: التدخل الأجنبي في شؤون دول المنطقة سبب رئيسي للحرب فيها
واعظي: الضغوط الأمريكية تزيد عزم الشعب الإيراني لهزيمة الأعداء
لبنان.. إحالة 21 إرهابياً للمحكمة ينتمون لـ "داعش"
الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً في الضفة
الجيش يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرية كفرجوم ومنطقتي جمعية المهندسين الأولى والثانية
في ذكرى الإضراب الوطني الشامل .. أبناء القنيطرة والجولان أكثر تصميماً على تحرير كامل الجولان السوري المحتل