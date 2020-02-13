فوز منتخبنا السلوي للرجال على البحريني في بطولة الأردن الدولية

فاز منتخب سورية لكرة السلة للرجال على نظيره البحريني اليوم بنتيجة 81-64 نقطة في ختام مشاركته ببطولة الأردن الدولية المقامة في العاصمة عمان.

وكانت نتيجة النصف الأول من المباراة انتهت بتقدم منتخبنا بواقع 40-29 نقطة.

وكان منتخبنا خسر أمام نظيره اللبناني أمس بنتيجة 75-86 نقطة وذلك في ثالث مبارياته بالبطولة بينما خسر أمام نظيره العراقي أمس الأول بنتيجة 60-63 نقطة كما خسر في المباراة الافتتاحية أمام نظيره الأردني الأحد الماضي بنتيجة 67-75.

وتختتم البطولة غداً بإقامة مباراتين تجمع الأولى منتخبي البحرين والعراق ويتواجه في الثانية منتخبا لبنان والأردن.

وتأتي مشاركة منتخبنا في هذه البطولة في إطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية التي تنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الجاري.

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