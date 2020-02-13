وفاة 8 أشخاص بحادث سير غرب روسيا

لقي ثمانية أشخاص اليوم مصرعهم في حادث سير وقع بالقرب من مدينة بسكوف غرب روسيا.

ونقلت “سبوتنيك” عن وزارة الطوارئ الروسية قولها في بيان إن “حافلة ركاب صغيرة من طراز مرسيدس اصطدمت بشاحنة ثقيلة من نوع فولفو ما أدى إلى مقتل 8 من أصل 10 أشخاص”.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو في قرية رودو بالقرب من مدينة بسكوف فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.

وكان 19 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 21 آخرون في كانون الأول الماضي جراء انقلاب وتحطم حافلة إثر سقوطها في نهر بإقليم زابايكاليه شرق روسيا.

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