الجيش يواصل تقدمه بريف حلب الغربي ويحرر قرية كفرجوم ومنطقتي جمعية المهندسين الأولى والثانية

حررت وحدات من الجيش العربي السوري قرية كفرجوم ومنطقتي جمعية المهندسين الأولى والثانية بريف حلب الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به موسعة بذلك نطاق سيطرتها في الجهة الغربية لطريق حلب دمشق الدولية.

وأفاد مراسل سانا في حلب بأن وحدات من الجيش واصلت عملياتها العسكرية وضرباتها الصاروخية ضد تحصينات وخطوط تحرك التنظيمات الإرهابية غرب حلب في قرية كفرجوم ومنطقتي جمعية المهندسين 1و2 جنوب غرب مدينة حلب ودحرت الإرهابيين منها.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش لاحقت فلول المجموعات الإرهابية باتجاه قريتي أورم الكبرى وأورم الصغرى حيث دارت اشتباكات عنيفة على أطرافهما أسفرت عن تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وحررت وحدات الجيش أمس قرى الشيخ علي وعرادة وأرناز غرب الطريق الدولية بعد تدمير نقاط الإرهابيين وتحصيناتهم والقضاء على عدد منهم.

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