سفيرة أمريكية سابقة: دبلوماسية واشنطن غير أخلاقية

انتقدت السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش اليوم السياسة الخارجية الأمريكية ووصفتها بأنها “غير أخلاقية” وتقوم على التهديدات.

وفي كلمة ألقتها في جامعة جورج تاون حيث تسلمت جائزة “ترينور” من معهد الدراسات الدبلوماسية بالجامعة أكدت يوفانوفيتش وفق ما نقلت وكالة فرانس برس: “في الوقت الحالي وزارة الخارجية الأمريكية في أزمة.. القادة الكبار يفتقرون إلى رؤية في السياسات وكذلك للوضوح الأخلاقي ومهارات القيادة” مضيفة إن سياسة خارجية غير أخلاقية تشتمل على التهديدات والخوف والارباك المتعلق بالثقة لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقال يوفانوفيتش من منصبها في أيار الماضي ولعبت فيما بعد دوراً رئيسيا في محاكمة هدفت إلى عزله من منصبه.

وفي تشرين الأول الماضي قدمت يوفانوفيتش شهادة أمام الكونغرس وقالت إنه “تم سحبها من أوكرانيا على أساس مزاعم زائفة لا أساس لها من قبل أشخاص ذوي دوافع مشكوك فيها” مشيرة إلى تعرضها لحملة تشهير شارك في تدبيرها رودي جولياني محامي ترامب الشخصي.

ووجهت يوفانوفيتش انتقادات لمسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية وبينهم الوزير مايك بومبيو بسبب عجزهم عن الوقوف في وجه القوى التي رهنت على ما يبدو سياستنا في أوكرانيا وعدم دعمها في مواجهة الهجمات الخاطئة بشكل خطير.

كما دعت يوفانوفيتش الخارجية الأمريكية إلى تعزيز علاقتها بالكونغرس وتقديم مزيد من التدريب والمرونة للدبلوماسيين والتعامل بجدية مع مواجهة المعلومات المضللة مؤكدة أن الحقيقة مهمة.

وحصلت يوفانوفيتش على جائزة ترينور التي تقول جامعة جورج تاون أنها تقدمها لشخصية أمريكية أو أجنبية بارزة لتميزها في القيام بعملها الدبلوماسي.

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