13 شاحنة أغذية إلى ثلاث بلدات بريف درعا

أدخل فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا اليوم 2850 سلة غذائية وما يماثلها من أكياس الطحين إلى ثلاث بلدات بريف درعا الشمالي الشرقي مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

وبين رئيس فرع الهلال بدرعا الدكتور أحمد المسالمة أن فريقا من متطوعي الهلال أوصل المساعدات الغذائية على متن 13 شاحنة ووزعها على الأسر الأكثر احتياجاً بواقع 800 سلة غذائية في بلدة الصورة و1300 في علما و750 في مليحة العطش لافتاً إلى أنه تم توزيع كيس طحين مع كل سلة غذائية.

وكان فرع الهلال أدخل أمس 8400 سلة غذائية ومثل عددها من أكياس الطحين إلى الشيخ مسكين والغارية الغربية.

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