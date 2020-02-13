الحرارة أدنى من معدلاتها بـ2 ـ 4 درجات

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية ولهطلات ثلجية متفرقة في المنطقة الشمالية والجزيرة فيما تميل الأجواء ليلاً للاستقرار بشكل نسبي ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية والجزيرة ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً في المنطقة الساحلية والجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام كما تبقى الأجواء باردة في المنطقة الشرقية والجزيرة.

ويوم السبت تميل درجات الحرارة للارتفاع لتقترب من معدلاتها في معظم المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ..

الخميس الجمعة السبت دمشق 9/5 7/4 10/6 القنيطرة 8/2 6/ 1 9/3 درعا 10/6 8/7 11/6 السويداء 9/5 7/4 10/5 حمص 3/صفر 6/2 7/3 حماة 4/1 7/3 7/4 الحسكة 1/ناقص 2 4/ناقص 1 6/صفر اللاذقية 11/7 11/7 9/5 طرطوس 14/8 18/8 13/9 حلب 2/صفر 5/صفر 4/2 ادلب 5/2 7/3 5/2 دير الزور 6/1 8/2 9/3 الرقة 5/ناقص 1 7/صفر 8/1

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