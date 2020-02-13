الكرملين: القوات السورية تحارب التنظيمات الإرهابية في إدلب وهو حق سيادي للدولة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 19 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 13 شباط 2020
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برعاية الرئيس الأسد .. انطلاق فعاليات المؤتمر العام لنقابات العمال
دفعة من العائلات المهجرة تعود من لبنان إلى قراها المحررة من الإرهاب
غروسبيتش: من حق الجيش السوري التصدي لقوى الاحتلال والإرهاب على أراضيه
استشهاد يمني وإصابة طفلة بقصف لقوى العدوان السعودي على الحديدة
طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية
قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية
مقتل شخصين وإصابة 12 بهجوم إرهابي في محافظة ديالى العراقية
مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأميركي لتقييد صلاحيات ترامب الحربية
الرئيس الصيني يؤكد نجاح إجراءات بلاده في مكافحة كورونا
دبور: "صفقة القرن" تناقض قرارات الشرعية الدولية
نيبينزيا: الليبيون وحدهم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم
الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة
تدمير آلية لمرتزقة العدوان السعودي ومقتل طاقمها قبالة نجران
الدفاع الروسية: نجاحات الجيش السوري في إدلب سمحت بتشكيل منطقة آمنة تنص عليها مذكرة سوتشي
إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال على قلقيلية