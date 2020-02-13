آخر تحديث: 2020-02-13 11:56:47
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الكرملين: القوات السورية تحارب التنظيمات الإرهابية في إدلب وهو حق سيادي للدولة

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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