استشهاد يمني وإصابة طفلة بقصف لقوى العدوان السعودي على الحديدة

استشهد يمني وأصيبت طفلته جراء مواصلة قوى العدوان السعودي قصفها الأحياء السكنية في محافظة الحديدة.

وذكر موقع المسيرة نت أن مرتزقة العدوان قصفت قرية السبل بعزلة السويق في مديرية التحيتا ما أدى إلى إصابة منزل أحد المواطنين بقذيفة هاون واستشهاد أب وإصابة طفلته بجروح.

وأشار الموقع إلى أن منزلا آخر احترق نتيجة قيام المرتزقة باستهداف مكثف بالرشاشات على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول من العام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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