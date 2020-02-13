دفعة من العائلات المهجرة تعود من لبنان إلى قراها المحررة من الإرهاب

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب إلى الوطن عادت اليوم دفعة منهم عبر مراكز الدبوسية وجوسية وجديدة يابوس بريفي حمص ودمشق قادمين من لبنان إلى مناطقهم التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وكان الآلاف من المهجرين في لبنان بفعل الإرهاب عادوا خلال الفترة الماضية إلى قراهم وبلداتهم وهم اليوم يمارسون حياتهم الطبيعية ويعملون في أراضيهم التي حاول الإرهابيون حرمانهم منها وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم.

يتبع ..

مركز جوسية

مركز الدبوسية

مركز يابوس

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