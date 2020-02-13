مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأميركي لتقييد صلاحيات ترامب الحربية

بدأ مجلس الشيوخ الأميركي مناقشة مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على إيران.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي تيم كاين قوله اليوم: مشروع القرار يهدف إلى منع شن حرب من جانب واحد كما على الكونغرس أن يعيد تأكيد دورنا الدستوري في قضايا الحرب والسلام.

ومن المرجح أن يتم إقرار المشروع بعدما وافق ثمانية أعضاء جمهوريين على التصويت إلى جانب الديمقراطيين وسط مخاوف من إمكانية إقدام ترامب على قرار متهور بشن حرب على إيران دون استشارة الكونغرس.

ويعتمد ترامب على الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لمنع تشريعات لا يوافق عليها لهذا فإن إقرار تقييد صلاحياته الحربية من شأنه وضعه في موقف محرج.

وكان مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون أقر في كانون الثاني الماضي نسخته الخاصة من هذا القرار وذلك بعد إقدام إدارة ترامب على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني وما تبع ذلك من رد صاروخي إيراني على قاعدة عين الأسد في العراق حيث تنتشر قوات أميركية وما خلفه من خسائر وإصابات في صفوف هذه القوات.

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