غروسبيتش: من حق الجيش السوري التصدي لقوى الاحتلال والإرهاب على أراضيه

أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش أن من حق الجيش العربي السوري التصدي لقوى الاحتلال والتنظيمات الإرهابية الموجودة على أراضيه.

وشدد غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم على أن تصدي الجيش السوري لقوات الاحتلال التركي في محافظة ادلب هو دفاع مشروع عن الشعب السوري وسيادة البلاد وكفاح ضد الإرهاب والاحتلال.

وأوضح غروسبيتش أن قوات الاحتلال التركي الموجودة حاليا في أجزاء من الأراضي السورية تدعم التنظيمات الارهابية وتتصرف بشكل عدواني جدا وترتكب الجرائم في كل مكان تدخله.

ويؤكد الكثير من الساسة الأتراك أن النظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان مستمر بدعم الإرهابيين في سورية ويعرقل حل الأزمة فيها.

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