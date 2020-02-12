تدمير آلية لمرتزقة العدوان السعودي ومقتل طاقمها قبالة نجران

دمر الجيش اليمني اليوم آلية عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران ما أسفر عن مقتل طاقمها.

ونقلت المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن وحدة الهندسة العسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت آلية للمرتزقة في صحراء الأجاشر بعبوة ناسفة ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من كانوا على متنها.

وكان عدد من المرتزقة قتلوا وأصيب آخرون أمس إثر كمين محكم للجيش واللجان استهدف آليتهم في الجبهة ذاتها.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي أربع غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب بينما قصفت قوى العدوان منازل المدنيين بأكثر من 58 قذيفة مدفعية في مدينة الدريهمي المحاصرة ما أدى إلى أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

كما شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفاخر بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

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