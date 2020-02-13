الرئيس الصيني يؤكد نجاح إجراءات بلاده في مكافحة كورونا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العمل الجاد وأعمال الوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه حققت “نتائج إيجابية ملحوظة”.

ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله في تصريح خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم إن النتائج الإيجابية عبارة عن تقدم تحقق بصعوبة من جانب جميع الأطراف مشيرا إلى أهمية الجهود التي تبذل للسيطرة على الفيروس والوقاية منه في المناطق التى تتسم بوضع خطر.

وطالب شي لجان الحزب والحكومات ببذل جهود صارمة للنصر بمعركة الشعب ضد المرض والسعي إلى تحقيق أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام.

وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ على استئناف الشركات العمل والإنتاج وضمان الإمداد بالاحتياجات الطبية واليومية والبدء بإنشاء المشروعات الرئيسة بأقصى سرعة وسط معركة البلاد الشاملة ضد فيروس كورونا الجديد.

التعاون والتنسيق الدولي في مواجهة فيروس كورونا

كما جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق الدولي في إطار منظمة الصحة العالمية لحماية أمن الصحة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي في مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للانباء عن قنغ قوله في تصريح اليوم إن الصين تقدر بشدة البيان الذي أصدرته رئاسة مجموعة بريكس لدعم الصين في حربها ضد فيروس كورونا الجديد موضحا أن البيان نقل رسائل إيجابية وبناءة وأعرب عن دعمه لجهود الصين وحث على تعاون دولي أكبر في حماية أمن الصحة العامة وهذا يثبت روح دول بريكس في المساعدة بأوقات الأزمات ويجسد أيضا الدعم الذي حصلت عليه الصين من المجتمع الدولي.

وكانت مجموعة بريكس التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب افريقيا أصدرت في وقت سابق بيانا اكدت فيه دعمها للجهود الحاسمة التي تبذلها الحكومة الصينية لمحاربة مرض كورونا.

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