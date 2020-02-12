نيبينزيا: الليبيون وحدهم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم أن الليبيين هم فقط من يجب أن يتخذوا القرار بشأن مستقبل بلادهم مؤكداً أن موسكو امتنعت عن التصويت على مشروع قرار بريطاني بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت جميع الأطراف المعنية مستعدة لتنفيذ قرارات برلين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي أن مؤتمر برلين حول ليبيا “خطوة صغيرة” نحو تسوية الأزمة في هذا البلد مشيرا إلى أن جهود الأطراف المعنية الرامية إلى إطلاق حوار جدي وبناء بين طرفي الأزمة في ليبيا لم تنجح بعد بسبب وجود خلافات كبيرة جدا في نهج الجانبين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا “امتنعنا عن التصويت بسبب عدم الوضوح بشأن مدى استعداد جميع الأطراف المعنية لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين” لافتا إلى أن الليبيين هم فقط من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم.

ووافق أعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم على مشروع القرار البريطاني بشأن وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

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