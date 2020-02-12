دبور: “صفقة القرن” تناقض قرارات الشرعية الدولية

أكد سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور أن ما تسمى “صفقة القرن” تتناقض مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والشرعية الدولية.

وقال دبور خلال لقائه سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا “إن الصفقة تستهدف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتتناقض كلياً مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة بإجماع دولي”.

من جانبه جدد فيروزنيا موقف إيران الرافض لما تسمى “صفقة القرن” ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا أمس الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن إلى عقد مؤتمر دولي بهدف تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقفه بشكل فوري.

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