تأجيل الامتحانات المقررة يوم غد جراء الأحوال الجوية السائدة في فرع جامعة الفرات بالحسكة

أجل فرع جامعة الفرات في الحسكة امتحان المواد المقرر تقديمها يوم غد الخميس إلى موعد يحدد في نهاية امتحان الفصل الدراسي الأول.

وفي تصريح لمراسل سانا بين رئيس جامعة الفرات الدكتور جاك مارديني أن تأجيل الامتحانات يأتي نتيجة للأحوال الجوية السائدة في المحافظة حيث من المقرر أن يتم تحديد موعد لاحق لتقديم امتحان المواد المؤجلة.

ويبلغ عدد الطلاب في الكليات الجامعية في الحسكة نحو 30 ألف طالب وطالبة موزعين على ثمان كليات جامعية وثلاثة معاهد.

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