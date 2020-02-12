مركز الجامعة الافتراضية في حمص يؤجل الامتحانات يوم غد فقط لمن يتعذر وصولهم للمركز الامتحاني بسبب الأحوال الجوية

أعلن مركز الجامعة الافتراضية السورية في حمص تأجيل الامتحانات المقررة يوم غد الخميس فقط للطلاب الذين تمنعهم الأحوال الجوية السائدة من الوصول إلى المركز الامتحاني في محافظة حمص.

وقال الدكتور خليل العجمي رئيس المركز في تصريح لـ سانا إن الامتحانات مستمرة في المراكز الأخرى بالمحافظات دون أي تأجيل ووفق المواعيد المحددة.

وكانت جامعات البعث وطرطوس وتشرين وحماة أجلت الامتحانات المقررة يوم غد نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

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