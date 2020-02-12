هطلات مطرية في أغلب المحافظات أغزرها 20 مم في الرصافة بحماة

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أغزرها 20 مم في الرصافة بمحافظة حماة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل بلغت في دمشق وريفها ..في التل 14 مم والزبداني 13 مم ودوما 12 مم ومضايا 11 مم وسرغايا 10 مم ومساكن برزة وقاسيون والكسوة 8 مم والمزة 6 مم.

وفي محافظة السويداء سجلت كمية الهطلات في عين العرب 15 مم وصلخد 13 مم والسويداء 6 مم وشهبا 3 مم والصورة الصغيرة 2 مم بينما بلغت الكميات في محافظة درعا في نوى و تل شهاب 7 مم والصنمين ودرعا وبصرى 6 مم والمسيفرة والشيخ مسكين 5 مم وازرع 4 مم وفي القنيطرة سجلت في حضر 18 مم والقنيطرة 13 مم ونبع الصخر 7 مم .

كما وصلت كمية الهطلات المطرية في محافظة حمص في الناصرة 9 مم والعريضة وقلعة الحصن 8 مم والقصير 7 مم ومرمريتا وتلكلخ 6 مم والرستن وحمص المدينة 4 مم والمخرم وشين وتل دو 2 مم فيما سجلت محافظة حماة في الرصافة 20 مم وعين حلاقيم 12 مم وفي الغاب 9 مم ومصياف وربعو وعين الكروم 8 مم والكريم 7 مم وكفرزيتا 5 مم .

وفي محافظة طرطوس بلغت الهطلات في صافيتا 5 مم والصفصافة 4 مم والشيخ بدر والقدموس وحمام واصل 2 مم ومشتى الحلو 1 مم وفي محافظة اللاذقية في صلنفة 4 مم والمزيرعة 2 مم ووادي قنديل وكسب 1 مم أما في محافظة الحسكة فوصلت الكميات إلى 1 مم في تل تمر.

طباعة