برعاية الرئيس الأسد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال غداً

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد تنطلق يوم غد في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق فعاليات المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال بمشاركة وفود عربية وأجنبية.

ويحضر المؤتمر الذي يستمر حتى الـ 16 من الشهر الجاري نحو 479 مندوباً من اتحادات عمال المحافظات والاتحادات المهنية من نقابيي ونقابيات سورية وتتم خلاله مناقشة التقارير الاقتصادية والخدمية المقدمة من المكتب التنفيذي ومشاريع الاتحاد واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها وانتخاب لجان الطعون والمجلس العام والرقابة والتفتيش وأعضاء المكتب التنفيذي.

ويخصص المؤتمر جلسة تضامنية مع عمال وشعب فلسطين المحتلة في مواجهة ما تسمى “صفقة القرن” والتنويه بصمود أهالي الجولان السوري المحتل بالذكرى الـ “38” لرفض الهوية الإسرائيلية.

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