مندو: إحراز أشبال تشرين بطولة اللاذقية ثمرة للتعاون المشترك

استطاع فريق أشبال تشرين حسم بطولة اللاذقية بكرة القدم مبكراً بعد فوزه على التضامن بأربعة أهداف لهدفين وقبل جولتين من نهايتها.

واعتبر مدرب أشبال تشرين عبد الله مندو في تصريح لمراسل سانا أن الفوز في البطولة جاء ثمرة العمل المشترك والاستراتيجية الممنهجة لتحقيق الأهداف المطلوبة بعيدة المدى باكتشاف الخامات والمواهب الواعدة لافتا إلى أن البطولة هي بمثابة اختبار رسمي لجميع الفرق المشاركة وفرصة للمدربين لتجريب جميع اللاعبين ومساعدتهم بمنحهم فرصة لإظهار قدراتهم ومواهبهم الكروية.

وأوضح مندو أن استراتيجية العمل المدروسة ستؤتي ثمارها قريبا لأن فريق الأشبال الذي يجري إعداده بشكل علمي ومدروس يضم مجموعة ممتازة من العناصر التي ستشكل نبعا حقيقيا ورافدا لا ينضب ويمكن الاعتماد عليهم بفرق الناشئين والشباب وصولا للرجال وسيتركون بصمات واضحة ضمن منتخباتنا الوطنية.

ويمثل تشرين كل من اللاعبين ريبال الغدا ومحمد أصلان وعبد الله اسماعيل وأحمد أبو زينب وأحمد بدور وأحمد نظام وجميل إبراهيم وحسين حمدان ومجد الحلبي وتراب حمود وغيث بغداد ومحمود عكرمة وأحمد نظام وغدير يازجي وعلي أولاد وهاني انجرو ومحمد طوبوز وحيدرة سلطانة ويوسف إسماعيل وعلي قصاب ويزن حماد وكمال جمعة وجعفر قراجة وتوفيق تايه.

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