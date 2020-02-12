المحافظة يسعى للتأهل للدور الثاني من بوابة جرمانا

يلتقي فريق المحافظة لكرة القدم مع جرمانا والحرجلة مع النضال اليوم في الجولة الأخيرة من إياب دوري الدرجة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

وبنتيجة اللقاءين سيتحدد الفريقان المتأهلان إلى الدور الثاني من الدوري الذي تأهل اليه موءخرا فريقا المجد والكسوة عن المجموعة الأولى وستلعب الفرق الأربعة مع بعضها ذهابا وإيابا والأول والثاني سيلعبان مع الأول والثاني من المجموعة الشمالية ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني الى الدوري الممتاز في الموسم القادم.

مدرب المحافظة وليد الشريف وفي تصريح لـ سانا قال إن لاعبيه يقدمون أداء جيدا في الدوري وسيقدمون ما لديهم للخروج بنتيجة إيجابية تؤهل الفريق إلى الدور الثاني لكي يواصل المسيرة إلى الأمام والعودة إلى الدوري الممتاز.

يشار إلى أن المحافظة يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 18 نقطة يليه الحرجلة بـ 17 نقطة وجرمانا بـ 16 نقطة والنضال بـ 12 والعربي بـ 11 نقطة وهبط جيرود إلى الدرجة الثانية بعد انسحابه من الدوري في مرحلة الإياب.

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