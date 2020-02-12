دجبسند: فشل مخططات أمريكا ضد الاقتصاد الإيراني

أكد وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دجبسند أن جميع المخططات الأمريكية ضد اقتصاد إيران باءت بالفشل الذريع.

وأوضح دجبسند في تصريح له اليوم أن “العدو لم يكتف بحظر تصدير النفط الإيراني إلى الخارج إنما فرض عقوبات من شأنها الحد من تصدير أي من المشتقات النفطية والمواد الثقيلة كالصلب والمواد البتروكيميائية سعياً منه إلى تقويض شتى فعاليات التجارة الخارجية ضمن سياسة الضغط الأقصى” مؤكداً فشل جميع الإجراءات الأمريكية ضد بلاده.

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الاستثمار الخارجي في إيران إلى 50 بالمئة إضافة إلى الحركة النشطة التي تشهدها بورصة طهران.

وكان رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية مهدى مير أشرفي أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع حجم الصادرات الإيرانية رغم الحظر القسري المفروض على البلاد.

طباعة