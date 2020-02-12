صالحي: أمريكا تضع العراقيل أمام الدول لخفض تعاونها مع إيران

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن أمريكا تتبع سياسة الضغوط السياسية على دول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية فيما يتعلق بعلاقاتها مع إيران.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن صالحي قوله بعد لقائه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على هامش أعمال الاجتماع الدوري للأمن النووي في فيينا: إن “أمريكا بعد انسحابها من الاتفاق النووي تقوم بخلق المشاكل والعراقيل أمام البلدان الأخرى بهدف خفض تعاونها مع إيران” مضيفاً إنه “لو أرادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحرك بمثل هذا الاتجاه فإن النتائج لن تكون حميدة”.

وشدد صالحي على أن “مسؤولية الوكالة الدولية تتسم بالحساسية لأنها تضم 70 بلداً في عضويتها لذلك ينبغي ألا تكون ثمة توجهات سياسية في قرارات مديرها”.

وأكد صالحي مجدداً أن بلاده ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كالسابق في المجالات التي قبلت بها كاتفاقية السلامة والأمان النووي والبروتوكول الإضافي.

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