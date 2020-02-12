بكين: سياسة أمريكا أكبر عائق أمام الحد من التسلح
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن السياسة الأمريكية أحادية الجانب هي أكبر عائق أمام عملية الحد من التسلح.
وقال المتحدث باسم الوزارة قينغ شوانغ في إحاطة إعلامية نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية: “السياسة أحادية الجانب التي تلجأ إليها الولايات المتحدة تبقى العائق الرئيسي في عملية الحد من التسلح الدولي” مضيفاً: “صرحنا مراراً أن الصين لا تعتزم المشاركة فيما يسمى المحادثات الثلاثية للحد من التسلح مع روسيا والولايات المتحدة، موقفنا واضح ونال التفاهم من طرف روسيا والمجتمع الدولي”.