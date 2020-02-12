العدوان السعودي يواصل اعتداءاته على اليمن

واصلت قوات العدوان السعودي ومرتزقته استهداف الأحياء السكنية والمناطق الآهلة في اليمن وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وذكر موقع المسيرة نت أن قوى العدوان السعودي استهدفت بكثافة بالمدفعية والصواريخ وأكثر من 41 قذيفة هاون قريتي العقدة والنزالي بمديرية حيس وجولة موبايل وسيتي ماكس وما جاورهما بشارع صنعاء في محافظة الحديدة ومديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة مشيرة إلى تضرر عدد من منازل وممتلكات المدنيين.

كما استهدف طيران العدوان السعودي مديرية مجزر في مأرب ومديرية الغيل بمحافظة الجوف بعدة غارات جوية.

وتوصلت الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول من العام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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