آخر تحديث: 2020-02-12 16:25:43
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إصابة المراسل شادي حلوة والمصورين شريف عبس وجورج أورفليان نتيجة استهدافهم من قبل الإرهابيين خلال تغطيتهم عمليات الجيش بريف حلب الغربي

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