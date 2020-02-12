آخر تحديث: 2020-02-12 16:25:43
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الخارجية الروسية: سبب تصعيد التوتر في منطقة إدلب يعود إلى عدم التزام تركيا المزمن بتعهداتها

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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