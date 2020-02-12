بيسكوف: تواصل هجمات الإرهابيين في إدلب غير مقبول ومخالف لاتفاقات سوتشي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أن تواصل هجمات الإرهابيين في إدلب رغم تعهد النظام التركي “بتحييدهم” هو أمر غير مقبول ومخالف لاتفاقات سوتشي.

وقال بيسكوف في تصريح اليوم.. إن “تركيا تعهدت بتحييد الإرهابيين في إدلب لكنهم ما زالوا يواصلون مهاجمة القوات السورية والمنشآت العسكرية الروسية وهو أمر غير مقبول” مشيراً إلى أن “الكرملين لا يزال متمسكاً بوثيقة سوتشي”.

وكان بيسكوف أكد أمس أن اعتداءات الإرهابيين من إدلب غير مقبولة ويجب عدم السماح باستمرارها مطالبا فى هذا الصدد رئيس النظام التركى بالالتزام بمسؤولياته المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد فى إدلب وفق اتفاقات سوتشي.

الخارجية الروسية: القوات الروسية وقوات الجيش السوري تستهدفان التنظيمات الإرهابية فقط

في سياق متصل أكد مدير قسم التحديات الجديدة والتهديدات بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير تارابرين أن القوات الروسية وقوات الجيش السوري تستهدفان في عملياتهما التنظيمات الإرهابية فقط.

وقال تارابرين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية اليوم “لقد أعلنا أكثر من مرة أن لا روسيا ولا القوات المسلحة السورية تقصفان السكان المدنيين وكل الضربات توجه إلى التشكيلات الإرهابية فقط ولمن يحمل السلاح ويحارب السلطات الشرعية”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميترى بيسكوف أكد أمس أن اعتداءات الإرهابيين من إدلب غير مقبولة ويجب عدم السماح باستمرارها.

وتواصل وحدات الجيش العربي السوري والقوات الحليفة لها عملياتها المكثفة ضد تجمعات الإرهابيين ومقراتهم في ريفي إدلب وحلب مكبدة إياهم خسائر فادحة.

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