تأجيل امتحانات الخميس في جامعة البعث

أعلنت جامعة البعث اليوم تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة غداً في جميع كلياتها ومعاهدها إلى موعد يحدد لاحقا نظراَ للأحوال الجوية السائدة.

وقال الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة في تصريح لمراسلة سانا إنه نتيجة الأحوال الجوية السائدة وانقطاع بعض الطرق في المدن قررت جامعة البعث تأجيل الامتحانات غدا الخميس إلى موعد يحدد لاحقا وذلك حرصا على حسن سير امتحانات الطلاب.

وكانت الجامعة أجلت الامتحانات الجامعية أيام الأحد الاثنين الثلاثاء والاربعاء إلى موعد يحدد لاحقا للسبب ذاته.

طباعة