تأجيل امتحانات الخميس في جامعة حماة

أعلنت جامعة حماة اليوم تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة غداً في جميع كلياتها ومعاهدها نظراً للأحوال الجوية السائدة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد زياد سلطان في تصريح لمراسل سانا أنه نظراً للحالة الجوية السائدة وتساقط الثلوج في العديد من مناطق محافظة حماة وانقطاع بعض الطرق فيها وحرصاً على مصلحة الطلبة تقرر تأجيل المواد الامتحانية المقررة غداً على أن يحدد موعد إجرائها لاحقاً.

وكانت الجامعة أعلنت أمس عن تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة اليوم في جميع كلياتها ومعاهدها نظراً للأحوال الجوية السائدة.

وتتأثر البلاد بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة مرافقة للمنخفض القطبي الذي أثر على البلاد منذ أيام عدة حيث وصلت درجات الحرارة إلى أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية.

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