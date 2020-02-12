جنتي: انتخابات الشورى القادمة ستكون تنافسية

أكد أمين مجلس صيانة الدستور في إيران أحمد جنتي أن انتخابات مجلس الشورى المقررة في الـ 21 من هذا الشهر ستكون تنافسية وستشارك فيها كل التيارات.

وأوضح جنتي في كلمة له اليوم أن الأعداء يحاولون التاثير على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات لكن الشعب الإيراني يثق في صحة الانتخابات وقد أجريت على مدى 40 عاما انتخابات نزيهة في البلاد بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية.

إلى ذلك أعلنت لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية اليوم أن الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى ستبدأ صباح يوم غد وتنتهي في الـ 20 من شباط الجاري.

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