آخر تحديث: 2020-02-12 12:57:20
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مراسل سانا: قوات الاحتلال الأمريكي تنسحب من قرية خربة عمو بريف القامشلي الشرقي تحت تغطية من الطيران الحربي الأمريكي

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التصنيفات: آخر الأخبار

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