آخر تحديث: 2020-02-12 12:57:20
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أهالي قرى حامو والقصير ينضمون لأهالي قرية خربة عمو بريف القامشلي لمواجهة الاحتلال الأمريكي

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التصنيفات: آخر الأخبار

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