مراسل سانا: أنباء عن اعتداء طيران الاحتلال الأمريكي الحربي على قرية خربة عمو بريف القامشلي بثلاث غارات

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 18 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 12 شباط 2020
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استشهاد مدني بنيران الاحتلال الأمريكي شرق القامشلي .. والأهالي يدحرونه من خربة عمو
موسكو: القوات الروسية والسورية تستهدفان التنظيمات الإرهابية فقط
حزب الشعب الجمهوري التركي: أردوغان كاذب ويدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
حاتمي: إطلاق الأقمار الصناعية لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي
ترامب يهدد بإجراءات تأديبية بحق ضابط شهد ضده
الخارجية الروسية: الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تسعى لمواصلة الحوار مع موسكو
عملية أمنية لتطهير الأنبار من إرهابيي "داعش"
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين بالضفة الغربية
ملادينوف يحذّر من خطورة قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية
القوات العراقية المشتركة تبدأ عمليةً أمنيةً لتطهير الأنبار والمناطق المحيطة بها من "داعش"
قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين بالضفة الغربية
«التجارة الداخلية» تدرس تلافي أخطاء «تكامل» في توزيع المواد المدعومة
نقابة المعلمين .. صناديقهـا كثيرة وخدماتها محدودة!
ترامب يدخل حرباً جديدة.. مشروع ميزانية يمزقها الديمقراطيون
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