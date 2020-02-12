جامعة تشرين: تأجيل الامتحانات الخميس

أعلنت جامعة تشرين تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة غدا الخميس في جميع كلياتها ومعاهدها بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وقال رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن في تصريح لمراسل سانا اليوم إنه بسبب استمرار الفعالية الجوية الشديدة وانقطاع الطرق في العديد من مناطق المحافظة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد على الطرقات مما يعيق وصول شريحة من الطلاب إلى الجامعة وحرصا على مصلحتهم تقرر تأجيل الامتحانات إلى موعد يحدد لاحقا.

وكانت جامعة تشرين أجلت الامتحانات الجامعية اليوم الأربعاء للسبب ذاته.

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