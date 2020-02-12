حاتمي: إطلاق الأقمار الصناعية لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن إطلاق الأقمار الصناعية لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي الإيراني، مبيناً أن هذا الموضوع حق طبيعي لإيران وستكمله.

وأشار حاتمي في تصريح له اليوم على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية إلى ادعاءات وزارة الخارجية الفرنسية ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن البرنامج الفضائي الإيراني وقال إن “الشيء الذي ورد في الاتفاق النووي هو منع صناعة صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية ونحن لا يوجد لدينا صواريخ تحمل رؤوساً نووية” .

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