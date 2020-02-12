ملادينوف يحذّر من خطورة قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية

حذّر المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من خطورة قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكداً أنّ هذه الخطوة ستشكل استفزازاً يقوّض جهود إحلال السلام في المنطقة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ملادينوف قوله في إحاطة قدمها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس حول ما تسمى صفقة القرن: إنّ التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إضافة إلى غور الأردن تصعيد واستفزاز سيزيد الوضع على الأرض تعقيداً.

وأوضح ملادينوف أنّ هذه الخطوات سيكون لها تأثير مدمر لآفاق حل الدولتين وستغلق الباب أمام مفاوضات وستكون لها تبعات سلبية في المنطقة وستقوض بشكل جدي آفاقا لإعادة الوضع إلى طبيعته وإحلال السلام في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي في انتهاك سافر للقرارات الدولية بنود ما تسمى صفقة القرن الرامية لتصفية القضية الفلسطينية ما أثار رفضاً فلسطينياً واسعاً.

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