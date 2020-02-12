تواصل انخفاض حالات الإصابة بكورونا خارج مدينة ووهان الصينية

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة تسجيل تراجع منذ ثمانية أيام متتالية لحالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي التي تعد حاضرتها ووهان مركز تفشي الوباء.

وأظهرت بيانات اللجنة وفق شينخوا اليوم أن ّما مجموعه 377 حالةً مؤكدةً جديدةً تمّ الإبلاغ عنها أمس خارج مقاطعة هوبي.

وتلقت اللجنة تقارير عن 2015 حالة إصابة مؤءكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و97 حالة وفاة جديدة أمس من 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير.

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