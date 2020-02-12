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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 18 جمادى الثانية 1441 الموافق لـ 12 شباط 2020
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ترامب يدخل حرباً جديدة.. مشروع ميزانية يمزقها الديمقراطيون
من العالم
الجيش يحرر خان العسل والراشدين 4 غرب حلب ويحبط هجوماً لإرهابيي "النصرة" على محور النيرب بريف إدلب
القيادة العامة للجيش: الاعتداءات التركية لن تفلح في حماية الإرهاب ولن تثني الجيش عن متابعة أعماله القتالية لإعادة الأمن والاستقرار
سورية تجدد رفضها القاطع لأي تواجد تركي على أراضيها
رئيس اتحاد النقابات العالمي: ندعم سورية في الحرب على الإرهاب
الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب تنال ثقة البرلمان
مقتل ضابط وعسكري باعتداء على مخفر جنوب بيروت
عباس يجدد رفض الفلسطينيين ما تسمى "صفقة القرن"
القضاء على 17 إرهابياً في العريش بمصر
كورتونوف: الجيش السوري ينفذ مهامه المشروعة بمواجهة الإرهاب
تأثير اللوبي الصهيوني على الانتخابات الأمريكية
اليمن: إسقاط طائرة تجسس للعدوان السعودي في صعدة
إيران ترفض بيان فرنسا "التدخلي" في برنامجها الفضائي
الخارجية: ما جاء في إحاطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هدفه حرف الانتباه عن تلاعب فريق التحقيق بالتقرير النهائي في حادثة دوما